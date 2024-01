Pfizer Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Die technische Analyse der Pfizer-Aktie deutet auf ein negatives Signal hin, da der aktuelle Kurs von 28,7 USD um 17,17 Prozent unter dem GD200 (34,65 USD) liegt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 29,23 USD, was zu einem neutralen Signal führt, da der Abstand -1,81 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Pfizer-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Pfizer eine Dividendenrendite von 4,95 Prozent auf, was 2,49 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als lukratives Investment angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Pfizer-Aktie zeigen, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Pfizer mit einer Rendite von -41,59 Prozent um mehr als 55 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 12,37 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Pfizer mit 53,96 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Pfizer-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

