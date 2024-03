Pfizer Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Pfizer in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit nicht besonders im Fokus der Anleger steht.

In Bezug auf die Dividende weist Pfizer derzeit eine Dividendenrendite von 5,93 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,72 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI), der aktuell bei 33,64 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 41 deutet ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass Pfizer im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -13,15 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs hingegen nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Pfizer auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Pfizer kaufen, halten oder verkaufen?

