Pfizer Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Pfizer-Aktie hat eine Dividendenrendite von 4,95 Prozent, was 2,46 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Diskussionen über Pfizer in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen zum Unternehmen überwiegend positiv sind. In den letzten beiden Wochen gab es hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Es wurden auch acht Handelssignale ermittelt, davon 0 Gut- und 8 Schlecht-Signale, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Pfizer bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Pfizer insgesamt 12 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Dabei gab es 4 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotential von 61,65 Prozent, was auch eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Pfizer daher eine "Gut"-Bewertung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt. Daher wird Pfizer insgesamt als "Schlecht"-Aktie bewertet.

