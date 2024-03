Pfizer Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Pfizer-Aktie: Unterbewertet und mit guter Dividende

Nach fundamentalen Kriterien betrachtet, erscheint die Pfizer-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Arzneimittelhersteller unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21,94, während das Branchen-KGV bei 127,14 liegt, was einem Abstand von 83 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

Auch in Bezug auf die Dividende schneidet Pfizer positiv ab. Mit einer Dividendenrendite von 5,93 % liegt das Unternehmen über dem Branchendurchschnitt von 2,52 %. Die Differenz von 3,41 Prozentpunkten führt zu einer positiven Einstufung als "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Tagen als neutral gegenüber Pfizer. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Allerdings wurden die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend negativ bewertet. Auf dieser Basis erhält Pfizer eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt wird Pfizer von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Pfizer-Aktie derzeit bei 32,62 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 26,59 USD gehandelt wird, was einem Abstand von -18,49 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage hingegen zeigt eine Differenz von -4,87 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Pfizer-Analyse vom 06.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Pfizer jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Pfizer-Analyse.

Pfizer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...