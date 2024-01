Pfizer Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Pfizer: Aktuelle Analyse zeigt gemischte Signale

Die Dividendenrendite von Pfizer liegt derzeit bei 4,95 Prozent, was 2,49 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" hat im Vergleich eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal die Einschätzung "Gut", 8-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Pfizer vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Pfizer. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 62,34 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 45,91 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Pfizer ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspaltungen der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse zeigt 0 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Pfizer mit einer Rendite von -41,59 Prozent mehr als 52 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,27 Prozent. Auch hier liegt Pfizer mit 41,86 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

