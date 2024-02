Pfizer Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Der Pharmakonzern Pfizer hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Bewertungen von Analysten erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens liegt dabei bei "Neutral", mit 2 "Gut"-Bewertungen, 6 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 44 USD für die Pfizer-Aktie ergibt sich ein Aufwärtspotential von 59,59 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist jedoch zurückgegangen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenpolitik von Pfizer wird von den Analysten positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 5 beträgt, was eine positive Differenz von +3,43 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Arzneimittel" darstellt.

Im Branchenvergleich schneidet Pfizer jedoch weniger gut ab. Mit einer Rendite von -33,27 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 28 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege". In derselben Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -10,25 Prozent, was Pfizer mit einer Rendite von -33,27 Prozent ebenfalls deutlich unterbietet.

Insgesamt erhält die Pfizer-Aktie also gemischte Bewertungen, mit einer "Gut"-Bewertung für die Kursprognose und die Dividendenpolitik, aber einem "Schlecht"-Rating aufgrund der schlechten Performance im Branchenvergleich.

Pfizer kaufen, halten oder verkaufen?

