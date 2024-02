Pfizer Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Pfizer derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 33,17 USD, während der Aktienkurs bei 27,51 USD liegt, was einer Abweichung von -17,06 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 28,08 USD, was einer Abweichung von -2,03 Prozent entspricht, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Pfizer ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 2 "Schlecht"-Signale und 7 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Pfizer weist mit einem KGV-Wert von 12,31 einen deutlich günstigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 101,3 in der "Arzneimittel"-Branche auf und wird daher als unterbewertet eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Pfizer im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von -33,27 Prozent erzielt hat, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -10,83 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Pfizer mit 22,44 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

