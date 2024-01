Pfizer Aktie: Was könnte passieren?

Die Bewertung des Pharmaunternehmens Pfizer durch Analysten zeigt gemischte Einschätzungen. In den letzten 12 Monaten wurde das Unternehmen 4 Mal als "Gut" bewertet, 8 Mal als "Neutral" und kein Mal als "Schlecht". Langfristig erhält Pfizer von institutionellen Analysten daher das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Der aktuelle Aktienkurs von Pfizer liegt bei 28,28 USD. Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 62,34 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 45,91 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist Pfizer eine Dividendenrendite von 4,95 Prozent auf, was 2,49 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als ein lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz zeigen gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität der Aktie von Pfizer war in den letzten Monaten schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Pfizer daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat Pfizer derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,43. Dies bedeutet, dass die Börse 12,43 Euro für jeden Euro Gewinn von Pfizer zahlt. Im Vergleich zur Branche ist dies um 88 Prozent weniger. Der durchschnittliche KGV-Wert in der Branche "Arzneimittel" liegt derzeit bei 105. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskriterien gemischte Resultate für Pfizer, wobei die langfristige Einschätzung von institutionellen Analysten neutral ist, die Dividendenrendite jedoch positiv und das Sentiment im Netz negativ ausfällt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Pfizer-Analyse vom 27.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Pfizer jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Pfizer-Analyse.

Pfizer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...