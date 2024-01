Pfizer Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Endor":

Pfizer schüttet Dividende ausver Die Dividendenrendite von Pfizer liegt bei 4,95 %, was 2,49 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,46 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Basis der aktuellen Kurse.

Anlegerstimmung Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings zeigt sich auch ein Schlecht-Signal, was zu einer letztlichen Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie von Pfizer bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index (RSI) Der Relative Strength-Index (RSI) von Pfizer liegt bei 69,73, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Neutral" auf diesem Niveau.

Branchenvergleich Aktienkurs Die Performance von Pfizer in den letzten 12 Monaten liegt bei -41,59 %, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 12,48 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -54,06 % im Branchenvergleich für Pfizer. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 13,2 % hatte, liegt Pfizer 54,79 % unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Pfizer ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

