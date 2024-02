Pfizer Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen in Bezug auf das Unternehmen Pfizer überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" seitens der Redaktion. Statistische Auswertungen basierend auf umfangreichen historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret wurden 5 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führte.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Pfizer derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 3,4 Prozentpunkte (5,93 % gegenüber 2,53 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Pfizer nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV von 21,94 liegt insgesamt 81 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel" von 114,73. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Pfizer in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -30,03 Prozent, was eine Underperformance von -21,54 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche und von 25,78 Prozent im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor bedeutet. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

