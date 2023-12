Pfizer Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Analyse der Pfizer-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten durch Analysten ergab, dass 4 Bewertungen als gut, 8 als neutral und keine als schlecht eingestuft wurden. Daraus ergibt sich insgesamt eine langfristige neutrale Einstufung. Aktuelle Berichte zeigen jedoch eine andere Bewertung, mit einem durchschnittlichen Rating von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) für das Pfizer-Wertpapier im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 45,91 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 60,47 Prozent darstellt, was als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pfizer-Aktie derzeit mit einem Wert von 17,43 als überverkauft gilt, was als positives Signal betrachtet wird. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung des RSI ergibt daher ein "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionen über Pfizer langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen und eine negative Änderung in der Stimmungsrate verzeichnet wurde. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild.

Im Branchenvergleich hat die Pfizer-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,59 Prozent erzielt, was 56,85 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 22,19 Prozent, wobei Pfizer aktuell 63,78 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

