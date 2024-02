Pfizer Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Der Aktienkurs von Pfizer liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um 27 Prozent niedriger, mit einer Rendite von -33,27 Prozent. Auch im Vergleich zur gesamten Arzneimittel-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -10,04 Prozent in den letzten 12 Monaten kommt, liegt Pfizer mit einer Rendite von -33,27 Prozent deutlich darunter.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie, zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Pfizer-Aktie zeigt einen Wert von 47,95 für den RSI7 (sieben Tage) und 56,37 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die Analysten geben insgesamt eine neutrale Einschätzung für Pfizer ab, wobei 2 Buy, 6 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 44 USD, was einer positiven Entwicklung des Aktienkurses um 59,3 Prozent entspricht. Daher ergibt sich insgesamt eine gute Bewertung basierend auf den Analysten-Untersuchungen.

