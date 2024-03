Pfizer Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Pfizer festgestellt werden. Dies bedeutet, dass das allgemeine Sentiment neutral ist, da keine auffälligen Trends zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien zu erkennen waren. In Bezug auf die Diskussionsstärke gab es ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Die Bewertungen der Analysten für Pfizer sind gemischt. Über die letzten zwölf Monate hinweg wurden 3 positive, 4 neutrale und keine schlechten Einschätzungen abgegeben, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt. Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie jedoch als positiv bewertet, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 42,83 USD liegt. Dies impliziert ein Potenzial von 56,55 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat Pfizer in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -27,79 Prozent gezeigt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,74 Prozent gestiegen sind. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei 1424,23 Prozent, wobei Pfizer um 1452,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Pfizer ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht weist Pfizer ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 136 haben. Dies deutet darauf hin, dass Pfizer aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine positive Einschätzung in dieser Kategorie erhält.

