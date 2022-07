Pfizer-Aktie: Q2-Ergebnisse gesteigert und Schätzungen übertroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2022 hob das Unternehmen das untere Ende der Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie an und behielt die Umsatzprognose bei. Auf operativer Basis hob Pfizer seine Finanzprognose für das Jahr 2022 für den Umsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie um etwa 2 Milliarden US-Dollar bzw. 0,24 US-Dollar an. Im vorbörslichen Handel an der… Hier weiterlesen