Pfizer Aktie: Prognose für 3. Quartal - Umsatz- und Gewinnrückgang erwartet

In genau 103 Tagen wird das Unternehmen Pfizer, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal veröffentlichen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Pfizer Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Pfizer Aktie beträgt beeindruckende 182,63 Mrd. EUR. In wenigen Tagen werden also die neuen Quartalszahlen präsentiert und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Die aktuellen Daten und Analysen deuten darauf hin, dass es einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal geben wird. Im 3. Quartal 2022 erzielte Pfizer einen Umsatz von 20,16 Mrd. EUR, während er jetzt voraussichtlich um -25,40 Prozent auf 13,98 Mrd.EUR zurückgehen wird. Auch der Gewinn soll sich entsprechend ändern und mit...