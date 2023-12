Pfizer Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die aktuelle Dividendenrendite von Pfizer beträgt 4%, was einer positiven Differenz von +2,44% im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Arzneimittelbranche entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhielt das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 35,76 USD. Da der aktuelle Aktienkurs bei 26,13 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -26,93%, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 30,45 USD, was einer Differenz von -14,19% entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Einschätzung der Analysten für Pfizer ergibt insgesamt ein "Neutral". Von den in den letzten 12 Monaten befragten Analysten erhielt das Unternehmen 4 Kaufempfehlungen, 8 neutrale Empfehlungen und keine schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 45,91 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 75,69% entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Pfizer als neutral eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 95,4, was eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 70,99 liegt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Sollten Pfizer Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

