Pfizer: Aktie mit Kurspotenzial

Die Pfizer-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,14 EUR – ein Potenzial von +27,76% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Pfizer legt am 14.07.2023 um +0,34% zu

• Durchschnittliche Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,68

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Pfizer um +0,34% zulegen und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +1,41%. Diese positive Entwicklung lässt sich auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt zurückführen.

Während jedoch nicht alle Analysten das hohe Kurspotenzial teilen und eher neutral positioniert sind (15 Experten), bewerten sieben Analysten die Aktie als stark kaufenswert und drei weitere als Kaufempfehlung.

Das Verhältnis zwischen skeptischen und optimistischen Bewertungen beläuft sich damit auf +40%....