Pfizer Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Bezug gesetzt werden. Pfizer wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 27,35, was darauf hindeutet, dass die Pfizer-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 52,66, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Pfizer in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -61,43 Prozent darstellt. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei 24,76 Prozent, wobei Pfizer 66,35 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Pfizer in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pfizer liegt derzeit bei 12,43, was 88 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. In der "Arzneimittel"-Branche liegt der durchschnittliche Wert bei 104, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und somit ein "Gut"-Rating auf Grundlage des KGV erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Pfizer beobachtet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Allerdings wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was auf vermehrte Diskussionen über das Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält Pfizer in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Pfizer kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Pfizer jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Pfizer-Analyse.

Pfizer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...