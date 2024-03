Pfizer Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Pfizer wird in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Die Anleger-Stimmung wird als "Schlecht" eingestuft, basierend auf den Kommentaren der letzten zwei Wochen. Zusätzlich wurden 8 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pfizer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,42 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 26,79 USD weicht um -17,37 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Bei einem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 27,82 USD erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte die Pfizer-Aktie eine Rendite von -30,03 Prozent im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" liegt sie 28,69 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -4,7 Prozent, und Pfizer liegt 25,33 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pfizer-Aktie liegt bei 51,63, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung als schlecht eingestuft wird, die technische Analyse jedoch zu einer neutralen Bewertung führt. Im Branchenvergleich schneidet die Pfizer-Aktie unterdurchschnittlich ab und auch der Relative Strength-Index weist auf eine neutrale Einschätzung hin.

