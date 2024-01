Pfizer Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Aktie von Pfizer hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 35,04 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 29,73 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -15,15 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 29,45 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +0,95 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies führt zu einer Einschätzung von "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Pfizer führt.

Die Dividendenrendite von Pfizer beträgt derzeit 4,95 Prozent, was 1,18 Prozent über dem Branchenmittel von 3,77 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Pfizer eine Bewertung von "Gut" von unseren Analysten.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pfizer bei 12,43 liegt, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 105,08. Aufgrund dieses günstigen Werts wird die Aktie daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

