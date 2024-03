Pfizer Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Die Pharmafirma Pfizer weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,93 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,72 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Pfizer. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im normalen Rahmen liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt Pfizer mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,94 unter dem Branchendurchschnitt von 134,35. Die Aktie ist somit aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

