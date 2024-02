Pfizer Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Aktienkurs von Pfizer verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,27 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 26,73 Prozent darstellt. Im Bereich der Arzneimittelbranche liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere bei -11,43 Prozent, wobei Pfizer aktuell 21,85 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Pfizer-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit einer Abweichung von -18,42 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird Pfizer daher für die einfache Charttechnik mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Pfizer in den letzten Tagen, mit nur zwei positiven und neun negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch vornehmlich neutral aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Pfizer eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich positive Handelssignale generiert haben, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt wird Pfizer von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" bewertet.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,31 auf, was 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und darauf hinweist, dass Pfizer aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

