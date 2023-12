Pfizer Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Analysten haben die Aktie von Pfizer in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 Gut, 8 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral". Im vergangenen Monat gab es 1 Gut, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Pfizer liegt bei 45,91 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 59,46 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 31,36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Eine Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 57, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pfizer beträgt 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel", die durchschnittlich ein KGV von 104 haben, als unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Pfizer im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,59 Prozent erzielt, was 58,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 24,63 Prozent, wobei Pfizer aktuell 66,22 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Sollten Pfizer Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Pfizer jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Pfizer-Analyse.

Pfizer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...