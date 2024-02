Pfizer Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Pfizer, ein führendes Pharmaunternehmen, erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers liegt bei "Neutral", mit 2 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Pfizer. Die durchschnittliche Kursprognose von 44 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 59,48 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Pfizer wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich in diesem Punkt für Pfizer die Einstufung als "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Pfizer bei 12,31, was unter dem Branchendurchschnitt von 89 Prozent liegt. Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 114,15 auf. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche erzielte Pfizer in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,27 Prozent, was eine Underperformance von -23,28 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Pfizer mit -6,01 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

