Pfizer Aktie: Grund zur Freude?

Die Pfizer-Aktie hat in den vergangenen Tagen schwankende Bewertungen erhalten. Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von 28,4 USD derzeit 2,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -18,18 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Pfizer in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Allerdings gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um den Wert. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Pfizer derzeit als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Branchenvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -41,59 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der "Gesundheitspflege"-Branche, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

