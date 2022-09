Pfizer-Aktie: Grünes Licht für die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Auch der US-Pharmakonzern Pfizer bekennt sich zu den Pariser Klimazielen. Kürzlich hat das Unternehmen nun noch einmal nachgeschärft. Demnach will Pfizer bereits bis 2040 Netto-Null-Emissionen erreichen – und damit zehn Jahre früher als viele andere Großkonzerne. Pfizer will mehr Öko-Strom nutzen und Kooperationen forcieren Um das zu schaffen, will Pfizer vor allem im internen Betrieb ansetzen. So will man unter… Hier weiterlesen