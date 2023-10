Pfizer-Aktie: Experten erwarten beeindruckende Quartalszahlen mit +31,63% Umsatzsteigerung

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

In knapp vier Monaten, genauer gesagt in 114 Tagen, wird das New Yorker Unternehmen Pfizer seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Natürlich sind Investoren und Analysten gleichermaßen gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen des Pharmariesen. Wie schlägt sich die Pfizer-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die aktuellen Marktkapitalisierung der Pfizer-Aktie beträgt beeindruckende 172,63 Mrd. EUR. Und schon bald werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht – ein Moment, der mit großer Spannung erwartet wird. Laut Datenanalyse prognostizieren diverse Expertenhäuser einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 23,14 Mrd. EUR, jetzt wird mit einem Sprung von +31,63 Prozent auf 30,46 Mrd. EUR gerechnet.

Auch beim Gewinn gibt es voraussichtlich eine...