Pfizer Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 2 positive, 6 neutrale und 0 negative Bewertungen für Pfizer abgegeben, was im Durchschnitt einer "neutralen" Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 44 USD, was einem potenziellen Anstieg um 59,65 Prozent vom letzten Schlusskurs (27,56 USD) entspricht, was als "gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 48,36, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Eine Ausweitung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 65, was ebenfalls als "neutral" eingestuft wird.

Die aktuelle Dividendenrendite von Pfizer liegt bei 5,93 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 %, was zu einer positiven Bewertung von "gut" führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutlich positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Pfizer festgestellt, was zu einer positiven Bewertung von "gut" führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde keine signifikante Veränderung festgestellt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Pfizer aufgrund der oben genannten Kriterien eine Gesamtbewertung von "gut".

