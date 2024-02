Pfizer Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Pfizer ergibt sich ein RSI von 85,71, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 62,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt und insgesamt zu einem "Schlecht" Rating führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bezüglich Pfizer. In den letzten beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse der Meinungen und Äußerungen aus den sozialen Medien zeigt 2 "Schlecht-" und 1 "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Anleger-Stimmung insgesamt wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung für Pfizer. Daher ergibt sich eine Gesamteinstufung von "Gut" bezüglich des Sentiments und Buzz.

Die technische Analyse ergibt für die Pfizer-Aktie einen Durchschnitt von 33,71 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 26,93 USD, was eine negative Abweichung von 20,11 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 28,55 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Pfizer eine "Schlecht"-Bewertung aus technischer Sicht.

Pfizer kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Pfizer jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Pfizer-Analyse.

