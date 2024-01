Pfizer Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Pfizer-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 35,15 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,79 USD, was einem Unterschied von -18,09 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 29,5 USD wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,41 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Pfizer daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Analysten haben der Pfizer-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen gegeben. Langfristig ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Kurzfristig gab es in einem Monat 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 45,91 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 59,46 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pfizer beträgt derzeit 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" als unterbewertet betrachtet wird. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Pfizer 4,95 % aus, was 2,47 Prozentpunkte über dem branchenüblichen Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Einstufung der Aktie.

