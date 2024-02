Pfizer Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Das Anleger-Sentiment rund um Pfizer war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Pfizer-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Eine tiefere Analyse zeigt, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Pfizer führt.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat Pfizer in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,27 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -23,28 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Pfizer mit -6,01 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktivität rund um Pfizer in letzter Zeit unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was auf einen "Neutral"-Wert hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Pfizer in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pfizer bei 12,31, was unter dem Branchendurchschnitt von 89 Prozent liegt. Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 114,15 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

