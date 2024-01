Pfizer Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Preissituation einer Aktie zu bewerten. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin. Im Falle von Pfizer liegt das KGV bei 12,43, was unter dem Branchendurchschnitt von 104 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet. Dies führt zu einer positiven Einschätzung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Gesundheitspflege-Branche hat Pfizer in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -41,59 Prozent erzielt, was mehr als 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Arzneimittel"-Branche von 13,17 Prozent liegt Pfizer mit einer Rendite von 54,76 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass Pfizer momentan überkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 78,79 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 53,37 Punkten deuten darauf hin, dass die Aktie entweder überkauft oder neutral ist. Insgesamt wird Pfizer daher mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

