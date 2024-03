Pfizer Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Der Aktienkurs von Pfizer liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor um mehr als 28 Prozent darunter, mit einer Rendite von -30,03 Prozent. Auch im Branchenvergleich mit der "Arzneimittel"-Branche liegt die Rendite von Pfizer in den vergangenen 12 Monaten mit -5,72 Prozent um 24,31 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die Kommentare auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass sie überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Pfizer aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Gut" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Pfizer hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Pfizer beträgt 84,71 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist, und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und führt damit zu einer "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Pfizer 3 mal die Einschätzung "Gut", 6 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating führt. In den jüngsten Analysen ergab sich ein Gesamturteil von "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 64,88 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 43 USD. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

