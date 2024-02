Pfizer Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

In den letzten Wochen gab es bei Pfizer keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine auffälligen Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Pfizer in diesem Bereich daher eine neutrale Bewertung.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pfizer bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 104,36 (Arzneimittel) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird Pfizer daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine gute Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten insbesondere negative Themen in den Diskussionen, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt. Zusätzlich zeigen die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ein schlechtes und ein gutes Signal, was insgesamt zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung im Bereich Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Pfizer derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel, was zu einer guten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt. Die Differenz beträgt 3,46 Prozentpunkte (5,93 % gegenüber 2,47 %).

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Pfizer, mit einer neutralen Bewertung hinsichtlich der Stimmung und Diskussion in den sozialen Medien, einer guten Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien und einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Außerdem erhält die Dividendenpolitik eine gute Bewertung.

