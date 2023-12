Pfizer-Aktie -6,7%: Das enttäuscht Anleger erneut

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Für die Pfizer-Aktie (WKN: 852009) ging es am Mittwoch um rund -6,7% nach unten, womit sich der Wert auf Sicht dieses Jahres halbiert hat. Doch was belastet die Aktie so stark? Und ist das Papier so günstig, dass man jetzt zuschlagen muss?