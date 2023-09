Pfeiffer Vacuum: Potenzial von -2,03% zum Kursziel von 143,82 EUR

Am gestrigen Tag hat Pfeiffer Vacuum eine negative Kursentwicklung von -0,54% verzeichnet. In der vergangenen Woche liegt das Ergebnis bei einem leichten Plus von +0,55%. Der Markt zeigt sich daher aktuell neutral.

Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 143,82 EUR. Dies würde Investoren ein Potential in Höhe von -2,03% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Entwicklung.

Von den insgesamt sieben Experten haben sich drei mit “halten” positioniert. Vier Analysten empfehlen die Aktie zu verkaufen und weitere vier gehen sogar so weit zu sagen, dass Pfeiffer Vacuum sofort verkauft werden müsse. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 1,91.