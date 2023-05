Pfeiffer Vacuum: Kursziel von 143,82 EUR immer noch in Reichweite

Die Aktie des Vakuumpumpenherstellers Pfeiffer Vacuum wird derzeit von den Bankanalysten als deutlich unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 143,82 EUR und impliziert ein Downside-Potenzial von -5,51% zum aktuellen Preisniveau.

• Am 05.05.2023 stieg die Aktie um +0,93%

• Der Guru-Rating bleibt bei 2,09

• Die Meinungen der Analysten sind gespalten: keine Kaufempfehlung

In Anbetracht des jüngsten positiven Trends am Markt dürfte jedoch nicht jeder dieser pessimistischen Meinung sein. So gab es gestern erneut einen Zuwachs von +0,93%, was sich auf eine Woche gesehen zu einem Plus von +1,41% addiert.

Zusammenfassend kann man sagen: während einige Analysten eher skeptisch bleiben oder sogar einen Verkauf empfehlen würden (insgesamt drei Experten), raten andere dazu zu halten (vier) oder sehen gar einen Kauf...