Pfeiffer Vacuum: Kursziel von 143,82 EUR - Aktie unterbewertet

Die Analysten sind sich einig: Die Pfeiffer Vacuum-Aktie ist derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 143,82 EUR und liegt somit um -3,48% unter dem aktuellen Niveau.

• Pfeiffer Vacuum steigt am 26.07.2023 um +0,54%

• Guru-Rating jetzt bei 2,09 nach zuvor ebenfalls 2,09

• Bewertung “halten” von vier Experten und “Verkauf” von vier weiteren Analysten

Gestern legte der Finanzmarkt die Pfeiffer Vacuum-Aktie um +0,54% höher als am Vortag. In den vergangenen fünf Handelstagen blieb das Unternehmen jedoch neutral und verzeichnete keinen Zuwachs oder Verlust an Wert. Der Markt scheint also aktuell relativ neutral gestimmt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 143,82 EUR laut Bankanalysten im Durchschnitt. Wenn diese Prognose zutrifft, können Investoren eine Rendite in Höhe von -3,48%...