Pfeiffer Vacuum: Kursziel von 143,82 EUR - Aktie laut Analysten unterbewertet

Am 06.06.2023 verzeichnete die Pfeiffer-Vacuum-Aktie am Finanzmarkt eine leicht negative Entwicklung von -0,92%. Die durchschnittlichen Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen jedoch einen neutralen Trend mit einem Plus von +0,67%.

Laut Bankanalysten ist die Aktie aktuell nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 143,82 EUR – dies entspricht einem Investitionspotenzial in Höhe von -4,75% vom aktuellen Kurs entfernt. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung. Von den insgesamt elf analysierenden Experten sind vier der Meinung “halten”, während vier weitere einen Verkauf empfehlen und drei sogar sofortigen Verkauf vorschlagen. Das Guru-Rating liegt nun bei 2,09 nach zuvor ebenfalls bei 2,09.