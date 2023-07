Pfeiffer Vacuum: Kursziel beträgt 143,82 EUR

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum ist nach Ansicht der Analysten momentan unterbewertet. Sie schätzen das wahre Kursziel auf 143,82 EUR, was einem Potenzial von -3,48% im Vergleich zum aktuellen Kurs entspricht.

• Pfeiffer Vacuum: Am 17.07.2023 mit einer Stagnation von 0,00%

• Das mittelfristige Kursziel von Pfeiffer Vacuum liegt bei 143,82 EUR

• Das Guru-Rating von Pfeiffer Vacuum hat sich nicht verändert und beläuft sich nun auf 2,09

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Pfeiffer Vacuum an der Börse eine stabile Entwicklung ohne Veränderung des Aktienkurses (+0,00%). Über die letzten fünf Handelstage konnte jedoch ein positives Ergebnis in Höhe von +1,22% erzielt werden. Der Markt scheint also derzeit relativ optimistisch zu sein.

Ob dieser Anstieg vorhersehbar war? Die Expertenmeinungen sind eindeutig.

Aktuell wird das...