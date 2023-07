Pfeiffer Vacuum: Kursziel angehoben - 143,82 EUR im Visier

Nach Ansicht von Branchenkennern wird die Aktie von Pfeiffer Vacuum derzeit falsch bewertet. Ein mittelfristiges Kursziel wurde auf 143,82 EUR festgelegt.

• Der gestrige Handelstag brachte eine positive Entwicklung von +0,54%

• Das neue Kursziel liegt um -3,61% vom aktuellen Kurs entfernt

• Das Guru-Rating wurde mit 2,09 bewertet

Trotz einer neutralen Performance in den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie von Pfeiffer Vacuum am gestrigen Tag ein Wachstum von +0,54% verzeichnen. Ein Blick auf das durchschnittliche mittelfristige Kursziel zeigt jedoch eine Abweichung vom aktuellen Wert: Hier sind sich Experten einig und legten das Ziel auf 143,82 EUR fest. Wenn diese Einschätzung zutrifft würde dies Investoren einen potentiellen Gewinn in Höhe von -3,61% bescheren.

Während einige Analysten noch positiv eingestellt sind...