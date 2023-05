Pfeiffer Vacuum: Kurspotenzial von fast 5%

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum wird derzeit nach Ansicht vieler Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 143,82 EUR und somit um 4,75% höher als der aktuelle Kurs.

• Pfeiffer Vacuum legt um +0,27% zu

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 143,82 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,09

Gestern konnte Pfeiffer Vacuum eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnen und stieg um +0,27%. In den letzten fünf Handelstagen insgesamt betrug das Plus +0,13%, was auf eine neutrale Marktstimmung hinweist.

Das Analyseergebnis der Bankanalysten ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 143,82 EUR. Die Meinungen sind jedoch unterschiedlich bezüglich des Potenzials zur Erreichung dieses Ziels. Vier Experten positionieren sich neutral mit “halten”, während drei weitere Experten einen...