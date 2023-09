Pfeiffer Vacuum: Bankanalysten sehen Kursziel bei 143,82 EUR

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,68% verzeichnen. Insgesamt hat sie in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung hingelegt. Doch wie bewerten die Analysten das Unternehmen?

Laut Expertenmeinungen ist die Aktie derzeit unterbewertet und das wahre Kursziel liegt bei 143,82 EUR – ein Aufwärtspotenzial von -2,82%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung. Während drei Experten eine neutrale Position halten, raten vier zu einem Verkauf und weitere vier sprechen sich sogar für einen sofortigen Verkauf aus.

Das Guru-Rating für Pfeiffer Vacuum bleibt unverändert bei 1,91. Der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen beträgt somit null Prozent.