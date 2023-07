Pfeiffer Vacuum: Analysten sehen das wahre Kursziel bei 143,82 EUR

Gemäß den Experten ist die Aktie von Pfeiffer Vacuum derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 143,82 EUR, was einem Rückgang von -3,48% im Vergleich zum aktuellen Kurs entspricht.

• Pfeiffer Vacuum erzielte am 17.07.2023 eine stabile Rendite von 0,00%

• Die Mehrheit der Bankanalysten schätzt das mittelfristige Ziel auf 143,82 EUR

• Nach einer positiven Kursentwicklung sind einige Analysten jedoch anderer Meinung

Die jüngste positive Entwicklung an der Börse hat dazu beigetragen, dass sich die Ergebnisse für Pfeiffer Vacuum in den letzten fünf Handelstagen um +1,22% verbessert haben. Dies zeigt ein relativ optimistisches Marktsentiment.

Doch wie sieht es mit der Einschätzung durch Bankexperten aus? Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 143,82 EUR und wenn dieses eintreten sollte eröffnet dies...