Pfeiffer Vacuum: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 143,82 EUR

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag mit einem Anstieg von +0,27% abgeschlossen. Doch was sagen die Experten dazu?

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 143,82 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, bietet sich Investoren ein Potential von -2,43%. Dabei sind sich jedoch nicht alle Experten einig: Während drei Experten eine neutrale Haltung einnehmen, empfehlen vier weitere Analysten einen Verkauf der Aktie. Vier weitere gehen sogar so weit zu sagen, dass Pfeiffer Vacuum sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 1,91. Insgesamt scheint die Stimmung gegenüber Pfeiffer Vacuum eher negativ zu sein und es gibt keine optimistischen Analysen mehr.