Pfeiffer Vacuum: Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum wird aktuell von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 143,82 EUR und damit um -1,76% höher als der derzeitige Kurs.

• Am 05.10.2023 erreicht die Aktie eine negative Entwicklung von -0,14%

• Guru-Rating bleibt mit 1,91 stabil

• Weitgehend neutrale Einschätzungen durch Experten

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie lediglich um -0,14%, während sie in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +0,55% aufweist – insgesamt also relativ neutral bewertet wird.

Wie sieht es jedoch mit den Meinungen der Experten aus? Die Bankanalysten schätzen das Potenzial des Unternehmens hoch ein und prognostizieren einen Anstieg des Kurses auf das genannte Niveau. Jedoch sind nicht alle Analytiker dieser Ansicht gefolgt: Während drei Bewertungen “halten” lauten und...