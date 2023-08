Pfeiffer Vacuum: Analysten sehen Kursziel von 143,82 EUR

Die gestrige Kursentwicklung verzeichnete bei Pfeiffer Vacuum ein Plus von +0,40%, was die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf +0,67% summiert. Der Markt zeigt sich aktuell neutral. Die Meinung der Bankanalysten hingegen ist eindeutig und sie sind der Ansicht, dass das mittelfristige Kursziel des Unternehmens bei 143,82 EUR liegt. Das entspräche einer Renditechance in Höhe von -4,63%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Kursentwicklung mit einem neutralen Trend.

