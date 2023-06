Pfeiffer Vacuum: Analysten sehen Kursziel bei 143,82 EUR

Laut Analysen ist die Aktie von Pfeiffer Vacuum momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt dabei um -3,61% unter dem aktuellen Kurs.

• Pfeiffer Vacuum legte gestern um 0,00% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 143,82 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert beläuft sich auf 2,09

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete Pfeiffer Vacuum einen Rückgang von -1,19%, was auf eine pessimistische Marktlage hindeutet. Die Stimmung der Analysten spiegelt dies wider und sie sind in ihrer Einschätzung eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 143,82 EUR. Dieser Meinung sind auch die meisten Bankanalysten. Allerdings gibt es auch einige Stimmen die anderer Meinung sind und die Aktie als überbewertet einschätzen.

Aktuell bewerten vier Experten das Unternehmen als “halten”, während vier weitere dazu raten...