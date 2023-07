Pfeiffer Vacuum: Aktienkurs auf dem Weg zum wahren Kursziel von 143,82 EUR

Am gestrigen Tag stieg der Aktienkurs von Pfeiffer Vacuum um +0,81%. In den letzten fünf Handelstagen konnte sich eine positive Entwicklung in Höhe von +1,08% verzeichnen lassen. Wie die Bankanalysten sehen auch einige Experten Potenzial im Unternehmen und sind weiterhin optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Pfeiffer Vacuum wurde durchschnittlich bei 143,82 EUR festgelegt. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, ist ein Anstieg des aktuellen Aktienkurses um -3,99% möglich.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es jedoch geteilte Meinungen unter den Analysten: Vier Experten empfehlen “halten” als Bewertung für die Pfeiffer-Vacuum-Aktie. Für insgesamt vier weitere Analysten ist das Papier hingegen nur einen Verkauf wert und drei andere Experten raten sogar dazu zu verkaufen.

Die bisherige Einschätzung des...