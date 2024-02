Pfeiffer Vacuum Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Derzeit schüttet Pfeiffer Vacuum niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 3,04 Prozentpunkte (0,07 % gegenüber 3,11 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pfeiffer Vacuum-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 150,67 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 156,6 EUR liegt. Das ergibt eine Abweichung von +3,94 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 155,77 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+0,53 Prozent), was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Pfeiffer Vacuum aktuell 65,52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Der RSI25-Wert von 50 zeigt ebenfalls an, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen rund um Pfeiffer Vacuum auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häufen sich deutlich die positiven Meinungen, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Pfeiffer Vacuum sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.